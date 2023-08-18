У МВС підтвердили спробу замаху на заступника голови податкової Євгена Сокура

Ігор Клименко заявив, що Нацполіція запобігла нападу на заступника голови ДПС.

Фото: Данило Гетманцев

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив інформацію про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура, який стався 17 серпня в центрі Києва. Про це міністр розповів у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Можу підтвердити, що Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку», - повідомив очільник МВС.

Клименко додав: «Фігуранти затримані. Більше даних повідомлять у поліції».

Як раніше заявив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, на заступника голови ДПС Сокура було скоєно замах.

«Учора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!» - зазначив він.

За словами Гетманцева, зловмисників затримано і вони дають свідчення на замовників.

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