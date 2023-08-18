В МВД подтвердили попытку покушения на замначальника налоговой службы Евгения Сокура

Игорь Клименко заявил, что Нацполиция предотвратила нападение на заместителя главы ГНС.

Фото: Даниил Гетманцев

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил информацию о попытке покушения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура, которое произошло 17 августа в центре Киева. Об этом министр рассказал в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Могу подтвердить, что Национальная полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины. Эффективно сработали оперативники уголовного розыска», - сообщил глава МВД.

Клименко добавил: «Фигуранты задержаны. Больше данных сообщат в полиции».

Как ранее заявил председатель Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, на заместителя председателя ГНС Сокура было совершено покушение.

«Вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики – схемщики, потерявшие «бизнес» и перешедшие границу. Евгению удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола!» – отметил он.

По словам Гетманцева, злоумышленники задержаны, и они дают показания на заказчиков.

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