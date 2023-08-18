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  1. В Україні

Скоєно замах на вбивство заступника голови податкової Євгена Сокура – Гетманцев

09:21, 18 серпня 2023
«Схемщики», що втратили «бізнес», замовили вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура, – Гетманцев.
Скоєно замах на вбивство заступника голови податкової Євгена Сокура – Гетманцев
Джерело фото: Telegram / Данило Гетманцев

17 серпня в центрі міста стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура, його вдалося врятувати. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили «бізнес» та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!», – йдеться у повідомленні.

Наразі затримані виконавці замаху дають покази на замовників.

Поліція просила не розголошувати чутки до ранку п'ятниці.

Джерело фото: Telegram / Данило Гетманцев

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