Перше судно, що скористалося українським коридором, прибуло до Стамбулу

Судно, яке перебувало в одеському порту з 23 лютого 2022 року, скористалося чорноморським коридором.

Джерело фото: Державна прикордонслужба

Перше судно, яке скористалося тимчасовим чорноморським коридором, відкритим Україною після виходу рф з «зернової угоди», перетнуло турецьку протоку Босфор, – повідомляє Reuters.

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, який вийшов із заблокованого росією українського порту Одеси на початку цього тижня. Він перебував у порту з 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Минулого тижня Україна оголосила про створення «гуманітарного коридору» в Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в її портах після розірвання основної угоди з експорту зерна минулого місяця.

Зазначається, що судно стане на якір у порту Амбарлі на півдні Стамбула.

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