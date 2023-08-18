16-річна киянка змінила «по батькові» на «по матері»

Юна киянка взяла незвичайне ім'я та по батькові, спровокувавши дискусії у соцмережах.

Джерело фото: Facebook / Леся Литвиненко

У Києві 16-річна дівчинка викликала обговорення у соцмережах, змінивши неординарно ім'я та по батькові, взявши патронім (по батькові) на матронім (по матері). Тепер дівчину звати Литвиненко Станіслава Лесіївна. Про це написала мама дівчинки Facebook.

Мама дівчинки підтримала доньку.

«Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим «по батькові», – пише мама дитини.

Крім зміни батькового імені, дівчина також вирішила змінити своє ім'я – спочатку мати планувала назвати доньку Станіславою, але так і не зробила цього при народженні.

«Наше виховання вплинуло на її вибір носити моє ім'я «по батькові» демонструючи глибоку повагу саме до матері... Жінка для своєї дитини робить все, жінка ладна вмерти за своє дитя і буквально вмирає при пологах. Чому в результаті так часто дитина носить ім'я яке їй дав батько, його прізвище та по батькові. То виходить, що жінка досі є «жертовною», – пише мама юної фенімістки.

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