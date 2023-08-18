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Чехія може передати Україні «довговічні» гелікоптери

09:41, 18 серпня 2023
Міністр оборони Чехії припустила передати Україні вертольотів Мі-24.
Чехія може передати Україні «довговічні» гелікоптери
Джерело фото: АрміяInform

Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чорнохова допустила можливість передачі Україні ударних гелікоптерів Мі-24, які планується замінити новими американськими гелікоптерами. Про це вона зазначила у своєму Twitter.

«Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, на цьому історія двадцять четвірки не закінчується. Напевно, всі ми підозрюємо, що вони можуть знайти подальше застосування там, де зараз потрібна будь-яка військова техніка для захисту від агресорів. Саме туди наша допомога прямувала протягом багато місяців – і буде надходити далі», – повідомила міністр оборони.

Вона також додала, що російські вертольоти Мі-24В/35 відзначилися своєю довговічністю – їх експлуатаційний термін перевищив очікувані 45 років.

Крім того, Чехії вже не може надіятися на надходження запчастин зі Сходу. Яна Чорнохова підкреслила, що наразі з експлуатації знімаються не всі вертольоти радянського виробництва, а лише Мі-24.

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