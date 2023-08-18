Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
За первое полугодие 2023 года с госслужбы ушло почти 3000 человек: в каких государственных органах сейчас больше всего вакансий

В Минфине считают необходимым оптимизировать численность госслужащих по результатам функционального анализа.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

«Криминалистов» из Большой Палаты ВС попросили высказаться о праве на правовую помощь: это может стать их третьим постановлением за 2023 год

У судей Большой Палаты Верховного Суда по уголовной специализации, если они приступят к рассмотрению этого дела, сможет появиться третье постановление за 2023 год.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

  1. В мире
  2. / В Украине

Чехия может передать Украине «долговечные» вертолеты

09:41, 18 августа 2023
Министр обороны Чехии допустила передать Украине вертолеты Ми-24.
Чехия может передать Украине «долговечные» вертолеты
Источник фото: АрмияInform

Министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова допустила возможность передачи Украине ударных вертолетов Ми-24, которые планируется заменить новыми американскими вертолетами. Об этом она отметила в своем Twitter.

«Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, на этом история двадцать четверки не заканчивается. Наверное, все мы подозреваем, что они могут найти дальнейшее применение там, где сейчас нужна любая военная техника для защиты от агрессоров. Именно туда наша помощь направлялась в течение многих месяцев - и будет поступать дальше», – сообщила министр обороны.

Она также добавила, что российские вертолеты Ми-24В/35 отличились своей долговечностью – их эксплуатационный срок превысил ожидаемые 45 лет.

Кроме того, Чехии уже не может надеяться на поступление запчастей с Востока. Яна Чернохова подчеркнула, что сейчас с эксплуатации снимаются не все вертолеты советского производства, а только Ми-24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ірина Косцова
    Ірина Косцова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду