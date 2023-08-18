Чехия может передать Украине «долговечные» вертолеты

Министр обороны Чехии допустила передать Украине вертолеты Ми-24.

Источник фото: АрмияInform

Министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова допустила возможность передачи Украине ударных вертолетов Ми-24, которые планируется заменить новыми американскими вертолетами. Об этом она отметила в своем Twitter.

«Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, на этом история двадцать четверки не заканчивается. Наверное, все мы подозреваем, что они могут найти дальнейшее применение там, где сейчас нужна любая военная техника для защиты от агрессоров. Именно туда наша помощь направлялась в течение многих месяцев - и будет поступать дальше», – сообщила министр обороны.

Она также добавила, что российские вертолеты Ми-24В/35 отличились своей долговечностью – их эксплуатационный срок превысил ожидаемые 45 лет.

Кроме того, Чехии уже не может надеяться на поступление запчастей с Востока. Яна Чернохова подчеркнула, что сейчас с эксплуатации снимаются не все вертолеты советского производства, а только Ми-24.

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