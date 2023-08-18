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Хакеры атаковали ядерные сайты Японии: подробности

12:37, 18 августа 2023
Хакерская группа Anonymous атаковала японские ядерные сайты из-за плана водоснабжения Фукусимы.
Хакеры атаковали ядерные сайты Японии: подробности
Источник фото: depositphotos.com

Международная хакерская группа Anonymous вызвала кибератаку на группы, связанные с ядерной энергетикой в Японии, в знак протеста против запланированного сброса в море очищенной радиоактивной воды из разрушенной атомной электростанции Фукусима, – сообщает Kyodo.

Так, Anonymous активизировала свои кибератаки с прошлого месяца, вскоре после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило в своем окончательном отчете, что запланированный сброс будет соответствовать мировым стандартам безопасности.

«Необходимо быть бдительными, поскольку атаки могут еще больше усилиться после разгрузки», – сказал представитель токийской фирмы.

Среди организаций, на которые нацелилась международная группа хактивистов, – Японское агентство по атомной энергии, Japan Atomic Power Co и Японское общество атомной энергии.

Anonymous осуществляли целенаправленные DDoS-атаки, причем атаку возглавляла группа, базирующаяся в Италии. Также подтверждена деятельность группы, базирующейся во Вьетнаме.

Один из членов Anonymous заявил, что политике японского правительства по сбросу очищенной воды не хватает прозрачности, поскольку граждане не имеют возможности участвовать в процессе принятия решений.

«Мы должны положить конец бессмысленному превращению моря в свалку ради экономической выгоды», – сказал член организации.

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