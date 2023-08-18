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  1. У світі

Хакери атакували ядерні сайти Японії: подробиці

12:37, 18 серпня 2023
Хакерська група Anonymous атакувала японські ядерні сайти через план водопостачання Фукусіми.
Хакери атакували ядерні сайти Японії: подробиці
Джерело фото: depositphotos.com

Міжнародна хакерська група Anonymous спричинила кібератаку на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії, на знак протесту проти запланованого скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма, – повідомляє Kyodo.

Так, Anonymous активізувала свої кібератаки з минулого місяця, невдовзі після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у своєму остаточному звіті, що заплановане скидання буде відповідати світовим стандартам безпеки.

«Необхідно бути пильними, оскільки атаки можуть ще більше посилитися після розвантаження», – сказав представник токійської фірми.

Серед організацій, на які націлилася міжнародна група хактивістів, – Японське агентство з атомної енергії, Japan Atomic Power Co та Японське товариство атомної енергії.

Anonymous здійснювали цілеспрямовані DDoS-атаки, причому атаку очолювала група, що базується в Італії. Також підтверджено діяльність групи, яка базується у В'єтнамі.

Один з членів Anonymous заявив, що політиці японського уряду щодо скидання очищеної води бракує прозорості, оскільки громадяни не мають змоги брати участь у процесі прийняття рішень.

«Ми повинні покласти край безглуздому перетворенню моря на звалище заради економічної вигоди», – сказав член організації.

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