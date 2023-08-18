16-летняя киевлянка сменила «отчество» на «по матери»

Юная киевлянка взяла необычное имя и отчество, спровоцировав дискуссии в соцсетях.

Источник фото: Facebook / Леся Литвиненко

В Киеве 16-летняя девочка вызвала обсуждение в соцсетях, изменив неординарно отчество, взяв патроним (отчество) на матроним (по матери). Теперь девушку зовут Литвиненко Станислава Лесеевна. Об этом написала мама девочки в Facebook.

Мама девочки поддержала дочь.

«Пожалуй, в Украине это первая женщина с женским «отчеством», – пишет мама ребенка.

Кроме смены отцовского имени, девушка также решила изменить свое имя – сначала мать планировала назвать дочь Станиславой, но так и не сделала этого при рождении.

«Наше воспитание повлияло на ее выбор носить мое имя «по отчеству» демонстрируя глубокое уважение именно к матери... Женщина для своего ребенка делает все, женщина готова умереть за свое дитя и буквально умирает при родах. Почему в результате так часто ребенок носит имя, которое ему дал отец, его фамилию и отчество. То получается, что женщина до сих пор является «жертвенной», – пишет мама юной фенимистки.

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