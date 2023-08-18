Первое судно, воспользовавшееся украинским коридором, прибыло в Стамбул

Первое судно, которое воспользовалось временным черноморским коридором, открытым Украиной после выхода рф из «зерновой сделки», пересекло турецкий пролив Босфор, – сообщает Reuters.
Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который вышел из заблокированного россией украинского порта Одессы в начале этой недели. Он находился в порту с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
На прошлой неделе Украина объявила о создании «гуманитарного коридора» в Черном море для освобождения грузовых судов, которые оказались в ловушке в ее портах после расторжения основного соглашения по экспорту зерна в прошлом месяце.
Отмечается, что судно станет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.
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