Первое судно, воспользовавшееся украинским коридором, прибыло в Стамбул

Судно, которое находилось в одесском порту с 23 февраля 2022 года, воспользовалось черноморским коридором.

Источник фото: Государственная пограничная служба

Первое судно, которое воспользовалось временным черноморским коридором, открытым Украиной после выхода рф из «зерновой сделки», пересекло турецкий пролив Босфор, – сообщает Reuters.

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который вышел из заблокированного россией украинского порта Одессы в начале этой недели. Он находился в порту с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

На прошлой неделе Украина объявила о создании «гуманитарного коридора» в Черном море для освобождения грузовых судов, которые оказались в ловушке в ее портах после расторжения основного соглашения по экспорту зерна в прошлом месяце.

Отмечается, что судно станет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

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