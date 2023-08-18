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  1. В Украине

Совершено покушение на убийство заместителя главы налоговой Евгения Сокура – Гетманцев

09:21, 18 августа 2023
«Схемщики», потерявшие «бизнес», заказали убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура, – Гетманцев.
Совершено покушение на убийство заместителя главы налоговой Евгения Сокура – Гетманцев
Источник фото: Telegram / Даниил Гетманцев

17 августа в центре города произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура, его удалось спасти. Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Да, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики – схемщики, потерявшие «бизнес» и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола!», – говорится в сообщении.

Сейчас задержанные исполнители покушения дают показания на заказчиков.

Полиция просила не разглашать слухи до утра пятницы.

Источник фото: Telegram / Даниил Гетманцев

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