Замах на вбивство заступника голови податкової Євгена Сокура: суд арештував підозрюваних без права застави

На час розслідування у справі замаху на вбивство Євгена Сокура спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

Джерело фото: поліція Києва

Суд обрав запобіжні заходи затриманим у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура, – повідомляє поліція Києва.

«На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня в центрі міста стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура, його вдалося врятувати.

У МВС повідомили, що Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.