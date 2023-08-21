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Замах на вбивство заступника голови податкової Євгена Сокура: суд арештував підозрюваних без права застави

13:29, 21 серпня 2023
На час розслідування у справі замаху на вбивство Євгена Сокура спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.
Замах на вбивство заступника голови податкової Євгена Сокура: суд арештував підозрюваних без права застави
Джерело фото: поліція Києва

Суд обрав запобіжні заходи затриманим у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура, – повідомляє поліція Києва.

«На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня в центрі міста стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура, його вдалося врятувати.

У МВС повідомили, що Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку.

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