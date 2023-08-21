Виселення за несплату за харчування: українські біженці в Ірландії заявили про «дискримінацію»

В Ірландії українським біженцям загрожує виселення за відмову платити за харчування, коли біженцям інших країн така вимога не ставиться.

Джерело фото: Visit Ukraine

Громадяни України, які знаходяться у статусі біженців та проживають у готелі в ірландському графстві Мейо, занепокоєні стосовно оголошеного рішення уряду щодо оплати власних витрат на харчування, – повідомляє Sundayworld.

На початку 2022 року уряд Ірландії оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні будуть платити за харчування 10 євро з дорослого і 5 євро з дитини щодня.

Однак таке рішення зустріло спротив з боку мешканців готелю Breaffy Woods поблизу Каслбару, графство Ко-Майо, в якому проживають 333 українських біженця і 132 особи, які шукають міжнародного захисту з інших країн.

У листі, надісланому керівництву готелю, українські мешканці заявили, що їжа не відповідає «здоровим стандартам», встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), і «не еквівалентна запропонованій ціні».

У листі вони висловлюють свою «стурбованість і колективну незгоду» та стверджують, що мігранти з інших країн, які перебувають у центрі, не платять за харчування.

«Адміністрація готелю не зобов'язує мешканців інших національностей платити за харчування, що можна розцінювати як дискримінацію», – йдеться в листі.

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