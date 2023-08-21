Україна зможе використовувати F-16 лише на своїй території – міністр оборони Данії

ЗСУ зможуть використати винищувачі F-16 для витіснення ворога з території України.

Як повідомлялося раніше, Данія підтвердила згоду передати Україні винищувачі F-16.

У понеділок, 21 серпня, міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що ЗСУ можуть використовувати винищувачі F-16, які отримають від Данії та Нідерландів лише на своїй території, передає Reuters.

«Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше. Такі умови - чи то танки, винищувачі, чи щось ще», - сказав міністр.

Раніше стало відомо, що Нідерланди і Данія зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16.

Крім того, Зеленський уточнив, що Україна отримає від партнерів 42 літаки F-16.

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