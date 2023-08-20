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Данія підтвердила згоду передати Україні винищувачі F-16

17:50, 20 серпня 2023
Для цього необхідно дотримання деяких умов.
Данія підтвердила згоду передати Україні винищувачі F-16
Фото: REUTERS

Данія оголосила, що разом із Нідерландами передасть Україні сучасні винищувачі F-16. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії.

"Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі", - йдеться в повідомлені.

За даними Міноборони Данії, умови надання винищувачів включають, але не обмежуються цим:

  • успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал,
  • необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський повідомив, що відвідає після Нідерландів Данію.

"Зустрінуся з пані Премʼєр-міністром Метте Фредеріксен, із королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу. Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - написав він в Телеграм.

Раніше стало відомо, що Нідерланди і Данія зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16.

Зеленський уточнив, що Україна отримає від партнерів 42 літаки F-16.

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