Королівська сім'я обговорить майбутнє монархії у Великій Британії, — ЗМІ

Повідомляється, що зустріч пройде у королівській резиденції, яка знаходиться у замку Балморал.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Король Великобританії Чарльз III та члени його сім'ї проведуть саміт, на якому обговорять майбутнє монархії у країні. Про це повідомляє видання Mirror.

За даними видання, зустріч відбудеться у королівській резиденції, яка знаходиться у замку Балморал у Шотландії. У ході неї монарх розповість своєму синові Вільяму та його дружині Кетрін про свій намір виділити їм певні ролі з опорою на їхні «зіркові якості», щоб допомогти згуртувати Співдружність.

Передбачається, що король хоче отримати вигоду з їхньої популярності з «безсумнівною зоряною якістю принцеси».

Крім цього, Чарльз III розповість про свою роль і роль своєї дружини королеви-консорт Камілли.

"Він вважає своїм найбільшим обов'язком виконати щире бажання своєї покійної матері, що однією з його головних ролей має бути забезпечення не тільки виживання, а й міцності Співдружності", - сказано в повідомленні.

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