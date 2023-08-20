Російська міжпланетна станція «Луна-25» розбилася об Місяць

Російська станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і зіткнулася з Місяцем, через що місія припинила своє існування, повідомили у Роскосмосі.

Як стало відомо, 19 серпня відповідно до програми польоту "Луна-25" було передбачено видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти. Однак близько 14:57 зв'язок зі станцією перервався.

Роскосмос здійснював пошуки апарату та входження з ним у зв'язок, однак це не дало ніякого результату.

Попередньо, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і припинила своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця.

Для з’ясування причин втрати "Луна-25" сформують міжвідомчу комісію.

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