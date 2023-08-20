Суддям в Індії заборонили використовувати висловлювання, що дискримінують жінок

Також радять уникати стереотипів про те, наприклад, що всі жінки хочуть дітей або вони більш емоційні, ніж чоловіки.

Верховний суд Індії випустив керівництво для суддів країни, в якому закликав їх не вживати архаїчних термінів, які принижують гідність жінок та закріплюють багатовікові гендерні стереотипи. Про це повідомляє видання The Guardian.

Як повідомляється, в індійських судах щодо жінок досі регулярно звучать такі слова, як «спокусниця», «стара діва», «блудниця», «занепала жінка» та інші.

Рекомендації покликані створити середовище, за якого «юридичні міркування та тексти суддів в Індії будуть вільні від шкідливих уявлень про жінок».

«Якщо судді спиратимуться на шкідливі стереотипи, це може призвести до спотворення об'єктивного та неупередженого застосування закону. Це увічнить дискримінацію та ізоляцію жінок», - зазначив у керівництві головний суддя Індії Дхананджая Чандрачуд.

Суддя також розкритикував стереотипи, згідно з якими всі жінки хочуть дітей, а також, що вони більш емоційні, ніж чоловіки.

Видання пише, що влада країни позитивно відреагувала на нововведення в судовій системі.

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