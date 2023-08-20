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  1. У світі

Суддям в Індії заборонили використовувати висловлювання, що дискримінують жінок

17:20, 20 серпня 2023
Також радять уникати стереотипів про те, наприклад, що всі жінки хочуть дітей або вони більш емоційні, ніж чоловіки.
Суддям в Індії заборонили використовувати висловлювання, що дискримінують жінок

Верховний суд Індії випустив керівництво для суддів країни, в якому закликав їх не вживати архаїчних термінів, які принижують гідність жінок та закріплюють багатовікові гендерні стереотипи. Про це повідомляє видання The Guardian.

Як повідомляється, в індійських судах щодо жінок досі регулярно звучать такі слова, як «спокусниця», «стара діва», «блудниця», «занепала жінка» та інші.

Рекомендації покликані створити середовище, за якого «юридичні міркування та тексти суддів в Індії будуть вільні від шкідливих уявлень про жінок».

«Якщо судді спиратимуться на шкідливі стереотипи, це може призвести до спотворення об'єктивного та неупередженого застосування закону. Це увічнить дискримінацію та ізоляцію жінок», - зазначив у керівництві головний суддя Індії Дхананджая Чандрачуд.

Суддя також розкритикував стереотипи, згідно з якими всі жінки хочуть дітей, а також, що вони більш емоційні, ніж чоловіки.

Видання пише, що влада країни позитивно відреагувала на нововведення в судовій системі.

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