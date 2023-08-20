У Перу науковці знайшли новий вид змій і назвали його на честь актора Гаррісона Форда.
Про це пише CNN.
«Хіба не круто було присвятити цей новий вид Гаррісону Форду? Ще й смішно — через ненависть до змій його персонажа Індіана Джонса», — подумав професор біології Едгар Лер, що описав новий вид.
Жовто-коричневого плазуна довжиною майже півтора фута, знайденого під час небезпечної подорожі до національного парку Перу, назвали Tachymenoides harrisonfordi.
Плазуна знайшли в національному парку Отіші. Місцевість, яку вчені досліджували в південній частині парку, була настільки важкою для проходження, що їм довелося добиратися гелікоптером із запасами на три-чотири тижні та навіть наштовхнутися на наркоторговців.
Згідно з дослідженням, Отіші вважається «найменш науково обстеженим національним парком Перу».
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