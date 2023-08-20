Вид назвали на честь актора, який грав персонажа Індіана Джонса.

Джерело фото: Едгар Лер

У Перу науковці знайшли новий вид змій і назвали його на честь актора Гаррісона Форда.

Про це пише CNN.

«Хіба не круто було присвятити цей новий вид Гаррісону Форду? Ще й смішно — через ненависть до змій його персонажа Індіана Джонса», — подумав професор біології Едгар Лер, що описав новий вид.

Жовто-коричневого плазуна довжиною майже півтора фута, знайденого під час небезпечної подорожі до національного парку Перу, назвали Tachymenoides harrisonfordi.

Плазуна знайшли в національному парку Отіші. Місцевість, яку вчені досліджували в південній частині парку, була настільки важкою для проходження, що їм довелося добиратися гелікоптером із запасами на три-чотири тижні та навіть наштовхнутися на наркоторговців.

Згідно з дослідженням, Отіші вважається «найменш науково обстеженим національним парком Перу».

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