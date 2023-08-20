Військовим безкоштовно доставлятимуть посилки

Для цього потрібно отримати спеціальні промокоди.

Джерело фото: Нова пошта

«Нова пошта» запровадила безкоштовну доставку посилок для військових України. Програмою зможе скористатися кожен охочий.

Відправник, заповнивши заявку, протягом двох днів зможе отримати спеціальні промокоди.

У «НП» зазначили, що можливо залишити не більше 1 заявки на тиждень, по якій буде надано промокоди:

- для фізичних осіб промокоди сумарною вагою не більше 1 000 кг

- для неприбуткових організацій промокоди сумарною вагою не більше 5 000 кг.

Також ми писали, що українці зможуть друкувати електроні марки вдома на принтері і відправляти листи у відділеннях Укрпошти.

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