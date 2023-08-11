Українці зможуть друкувати електроні марки вдома на принтері і відправляти листи у відділеннях Укрпошти

Електроні марки можна буде друкувати вдома чи в офісі на принтері.

Джерело фото: Ігор Смілянський

Українці зможуть друкувати електроні марки вдома чи в офісі на принтері і відправляти листи в відділеннях Укрпошти. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, це стане можливо завдяки прийнятому закону №8176, згідно якому випуск електронних поштових марок не буде підлягати ПДВ.

«Так, до сьогодні діяла совкова дивна норма податкового кодексу, згідно якому, коли Ви купляли наші чудові художні паперові марки вони не підлягали ПДВ, а коли та сама марка наносилась електронним шляхом, то ПДВ мало сплачуватися. Тепер всі марки рівні в правах.

А ми, як обіцяли, вже зовсім скоро дамо Вам можливість друкувати електроні марки прямо вдома чи в офісі на принтері і швидко відправляти всі листи в наших відділеннях. Спочатку реєстровані, а потім і всі інші. Тож черг стане менше», - зазначив Смілянський.

За його словами, на хороші новини варто чекати у вересні.

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