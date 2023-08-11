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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

13:29, 11 серпня 2023
Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.
У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 9 серпня ухвалила в цілому закон про повернення функції розгляду дисциплінарних скарг на суддів Вищій раді правосуддя (законопроект 9261).

Втім, таке повернення відбудеться не відразу, а лише після прийняття іншого закону та запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів (яка й має взяти на себе функцію з попередньої фільтрації скарг).

Разом з тим, для того, аби його міг писати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламенту доведеться зібратися ще раз. Адже наразі внесено проект постанови, який блокує підписання даного закону.

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

Обгрунтування авторів поки невідоме.

Однак, судячи зі стенограми, питання було у поправці 218, якою початок дії закону про відновлення дисциплінарної функції ВРП прив’язаний до прийняття іншого закону, який запустить створення Служби дисциплінарних інспекторів (9 серпня Рада ухвалила його за основу).

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко з трибуни заявив, що таку прив’язку треба прибрати з закону.

«На жаль, цим законом дисциплінарна функція не відновлюється негайно. Ми знову відкладаємо ще на два, два з половиною, можливо, три місяці можливість Вищій раді правосуддя притягати суддів, які порушили закон, до дисциплінарної відповідальності. Саме тому ми в «Батьківщині» виступаємо за те, щоб дисциплінарна функція була відновлена негайно. А для цього треба, щоб комітетська поправка 218 не була підтримана залом, і тоді уже з наступного дня після підписання цього закону  Вища рада правосуддя зможе тих суддів, які негідно виконують свої обов’язки, притягати до відповідальності», зазначив він.

Однак дана поправка під час голосування була врахована (її підтримали 234 депутати).

Отже, якщо обидва закони будуть прийняті та підписані Президентом, то поки Вища рада правосуддя почне розглядати ці скарги, паралельно буде йти процес відбору дисциплінарних інспекторів спеціально створеною для цього комісією з вирішальним голосом міжнародників. Потім, коли Служба буде створена, роботу зі скаргами почнуть вже дисциплінарні інспектори.

Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 серпня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики знайшов корупційні ризики у законопроекті 9483-2, до якого прив’язали введення в дію закону 9261 про повернення дисциплінарної функції ВРП.

Зокрема, як озвучила голова Комітету Анастасія Радіна, фактично ВРП має залучатися до добору дисциплінарних інспекторів на двох етапах, оскільки передбачено, що ВРП може бути і членом конкурсної комісії, яка проводить конкурс для визначення кандидатів до Служби, так і передбачено, що ВРП, власне, призначає на посаду та відмовляє у призначенні на посади відібраним конкурсною комісією кандидатам на посади дисциплінарних інспекторів. Це, на її думку, конфлікт інтересів та дублювання повноважень.

Таким чином, законопроект 9483-2, скоріш за все, ще чекає доопрацювання. І, відповідно, будуть чекати скаржники

Автор: Наталя Мамченко

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