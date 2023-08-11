В Раде заблокировали подписание закона о возвращении ВСП функции по рассмотрению жалоб на судей

Авторами блокирующего проекта выступают народные депутаты Юлия Тимошенко, Иван Крулько и Сергей Евтушок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 9 августа приняла в целом закон о возвращении функции рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей Высшего совета правосудия (законопроект 9261).

Впрочем, такой возврат произойдет не сразу, а только после принятия другого закона и запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов (которая должна взять на себя функцию по предварительной фильтрации жалоб).

Вместе с тем, для того чтобы его мог писать спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, парламенту придется собраться еще раз. Ведь сейчас внесен проект постановления, блокирующий подписание данного закона.

Авторами блокирующего проекта выступают народные депутаты Юлия Тимошенко, Иван Крулько и Сергей Евтушок.

Обоснование авторов пока неизвестно.

Однако, судя по стенограмме, вопрос был в поправке 218, которой начало действия закона о возобновлении дисциплинарной функции ВСП привязано к принятию другого закона, который запустит создание Службы дисциплинарных инспекторов (9 августа Рада приняла его за основу).

Народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко с трибуны заявил, что такую привязку нужно убрать из закона.

«К сожалению, этим законом дисциплинарная функция не восстанавливается немедленно. Мы снова откладываем еще на два, два с половиной, возможно, три месяца возможность Высшему совету правосудия привлечь нарушивших закон судей к дисциплинарной ответственности. Именно поэтому мы в «Батькивщине» выступаем за то, чтобы дисциплинарная функция была восстановлена немедленно. А для этого нужно, чтобы комитетская поправка 218 не была поддержана залом, и тогда уже на следующий день после подписания этого закона Высший совет правосудия сможет тех судей, которые недостойно выполняют свои обязанности, привлечь к ответственности», отметил он.

Однако данная поправка во время голосования была учтена (ее поддержали 234 депутата).

Следовательно, если оба закона будут приняты и подписаны Президентом, пока Высший совет правосудия начнет рассматривать эти жалобы, параллельно будет идти процесс отбора дисциплинарных инспекторов специально созданной для этого комиссией с решающим голосом международников. Затем, когда Служба будет создана, работу с жалобами начнут дисциплинарные инспекторы.

Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 августа Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике нашел коррупционные риски в законопроекте 9483-2, к которому привязали введение в действие закона 9261 о возвращении дисциплинарной функции ВСП.

В частности, как озвучила председатель Комитета Анастасия Радина, фактически ВСП должен привлекаться к отбору дисциплинарных инспекторов на двух этапах, поскольку предусмотрено, что ВСП может быть и членом конкурсной комиссии, которая проводит конкурс для определения кандидатов в Службу, так и предусмотрено, что ВСП, собственно , назначает должность и отказывает в назначении должности отобранным конкурсной комиссией кандидатам на должности дисциплинарных инспекторов. Это, по ее мнению, конфликт интересов и дублирование полномочий.

Таким образом, законопроект 9483-2, скорее всего, еще ждет доработка. И, соответственно, будут ждать жалобщики.

Автор: Наталья Мамченко

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