На веб-портале ПФУ заработал электронный кабинет нотариуса

Воспользоваться услугой могут нотариусы, авторизовавшиеся на веб-портале по квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Источник фото: pfu.gov.ua

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины заработал электронный кабинет нотариуса.

Как объяснили в ПФУ, благодаря новому электронному инструменту нотариусы имеют возможность направлять в Фонд отчеты о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Отчеты представляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Воспользоваться услугой могут нотариусы, авторизовавшиеся на веб-портале по квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для подачи отчета через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины нотариусам необходимо выполнить следующие шаги.

Зайти на веб-портал и нажать кнопку «Вход». В открывшемся окне в поле «Хотите войти как» выбрать категорию «Нотариус», указать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), который предоставил КЭП, прикрепить файл ключа (с файлового носителя или токена) и ввести пароль. В личном кабинете для формирования нового отчета следует нажать кнопку «Новый отчет». Заполнить все обязательные поля электронного документа, который появится на экране. После ввода необходимых данных нажать кнопку «Сформировать отчет». Просмотреть сформированный электронный отчет и отправить документ в Фонд.

Отправленный отчет регистрируется в ПФУ автоматически, а нотариусу в электронный кабинет на вебпортале поступает об этом квитанция. В квитанции указываются реквизиты принятого или непринятого (с указанием причины) отчета.

Для поиска и просмотра в личном кабинете отчетов, сформированных нотариусом ранее, нужно ввести необходимые запросы, выбрав соответствующие поля: «Год отчета»; «Квартал»; «Тип отчета»; «Статус отчета»; «Дата представления отчета»; «Отчет» (ссылка для загрузки-открытия отчета по электронному архиву); «Квитанция».

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