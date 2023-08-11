На веб-портале ПФУ заработал электронный кабинет нотариуса

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины заработал электронный кабинет нотариуса.
Как объяснили в ПФУ, благодаря новому электронному инструменту нотариусы имеют возможность направлять в Фонд отчеты о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
Отчеты представляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Воспользоваться услугой могут нотариусы, авторизовавшиеся на веб-портале по квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Для подачи отчета через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины нотариусам необходимо выполнить следующие шаги.
- Зайти на веб-портал и нажать кнопку «Вход». В открывшемся окне в поле «Хотите войти как» выбрать категорию «Нотариус», указать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), который предоставил КЭП, прикрепить файл ключа (с файлового носителя или токена) и ввести пароль.
- В личном кабинете для формирования нового отчета следует нажать кнопку «Новый отчет».
- Заполнить все обязательные поля электронного документа, который появится на экране.
- После ввода необходимых данных нажать кнопку «Сформировать отчет».
- Просмотреть сформированный электронный отчет и отправить документ в Фонд.
Отправленный отчет регистрируется в ПФУ автоматически, а нотариусу в электронный кабинет на вебпортале поступает об этом квитанция. В квитанции указываются реквизиты принятого или непринятого (с указанием причины) отчета.
Для поиска и просмотра в личном кабинете отчетов, сформированных нотариусом ранее, нужно ввести необходимые запросы, выбрав соответствующие поля: «Год отчета»; «Квартал»; «Тип отчета»; «Статус отчета»; «Дата представления отчета»; «Отчет» (ссылка для загрузки-открытия отчета по электронному архиву); «Квитанция».
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