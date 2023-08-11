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На вебпорталі ПФУ запрацював електронний кабінет нотаріуса

13:16, 11 серпня 2023
Скористатися послугою можуть нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
На вебпорталі ПФУ запрацював електронний кабінет нотаріуса
Джерело фото: pfu.gov.ua
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На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України запрацював електронний кабінет нотаріуса.

Як пояснили в ПФУ, завдяки новому електронному інструменту нотаріуси мають можливість надсилати до Фонду звіти про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Звіти подаються до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Скористатися послугою можуть нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Для подачі звіту через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України нотаріусам потрібно виконати наступні кроки.

  1. Зайти на вебпортал та натиснути кнопку «Вхід». У вікні, що відкриється, в полі «Бажаєте увійти як» обрати категорію «Нотаріус», зазначити акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), який надав КЕП, прикріпити файл ключа (з файлового носія чи з токена) та ввести пароль.
  2. В особистому кабінеті для формування нового звіту слід натиснути кнопку «Новий звіт».
  3. Заповнити всі обов’язкові поля електронного документа, що з’явиться на екрані.
  4. Після введення необхідних даних натиснути кнопку «Сформувати звіт».
  5. Переглянути сформований електронний звіт та надіслати документ до Фонду.

Надісланий звіт реєструється в ПФУ автоматично, а нотаріусу в електронний кабінет на вебпорталі надходить про це квитанція. У квитанції зазначаються реквізити прийнятого або неприйнятого (із зазначенням причини) звіту.

Для пошуку та перегляду в особистому кабінеті звітів, сформованих нотаріусом раніше, потрібно ввести необхідні запити, обравши відповідні поля: «Рік звіту»; «Квартал»; «Тип звіту»; «Статус звіту»; «Дата подання звіту»; «Звіт» (посилання для завантаження-відкриття звіту з електронного архіву); «Квитанція».

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