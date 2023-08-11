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  1. В Україні

На Рівненщині двоє на підпитку і без прав «підкорювали» кордони

21:49, 11 серпня 2023
На Рівненщині прикордонники затримали двої втікачів на підпитку і без прав на керування транспортом.
На Рівненщині двоє на підпитку і без прав «підкорювали» кордони
Джерело фото: ДПСУ
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На Рівненщині прикордонники затримали двох осіб напідпитку, які намагалися підкорити прикордоння, – повідомляє Держприкордонслужба.

На вимогу військових про зупинку, водій не відреагував та пришвидшив рух. Тож прикордонний наряд здійснив попереджувальний постріл з автоматичної зброї, що й зупинило зухвальців.

Надалі з’ясувалося, що обидва пасажири є місцевими мешканцями, які мали явні ознаки алкогольного сп’яніння, а водій мотоцикла не мав відповідного права на керування цим видом транспорту.

За даним фактом на правопорушників склали протоколи за ст. 185-10 КУпАП, рішення за якими прийматиме суд. Крім цього на водія співробітники Нацполіції склали процесуальні документи за ст.130 та ст.126 КУпАП.

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