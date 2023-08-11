Тоталітарний контроль в інфопросторі: влада рф хоче «націоналізувати» «Яндекс» перед президентськими виборами

Кремль хоче мати доступ до даних всіх користувачів, навіть тих, хто перебуває за кордоном.

Джерело фото: InformNapalm

Влада кремля намагається націоналізувати «Яндекс», аби контролювати інформаційний простів країни перед підготовкою до президентських виборів на 2024 рік, – повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що російський інтернет-гігант «Яндекс», можливо, намагався дотримуватися нейтралітету між кремлем та своїми закордонними структурами, але наразі видно, що влада рф має певний вплив.

На думку експертів, кремль змушує «Яндекс» продати або дистанціюватися від міжнародних підрозділів, включаючи такий сервіс, як «Yango Israel», з метою виконання російських законів про доступ до даних. Так, «Яндекс» має надати дані всіх користувачів, включаючи тих, хто знаходиться за межами рф, Федеральній службі безпеки РФ.

Раніше російська влада накладала штрафи на «Яндекс» за невиконання цього закону, ігноруючи твердження компанії про технічну неможливість надання запитаних даних. Крім того, штрафи накладалися і на генерального директора «Яндекса» Артема Савіновського за нібито порушення російських законів щодо цензури.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.