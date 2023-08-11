Кремль хочет иметь доступ к данным всех пользователей, даже тех, кто находится за рубежом.

Источник фото: InformNapalm

Власти кремля пытаются национализировать «Яндекс», чтобы контролировать информационное пространство страны перед подготовкой к президентским выборам на 2024 год, – сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что российский интернет-гигант «Яндекс», возможно, пытался соблюдать нейтралитет между кремлем и своими зарубежными структурами, но сейчас видно, что власть рф имеет определенное влияние.

По мнению экспертов, кремль заставляет «Яндекс» продать или дистанцироваться от международных подразделений, включая такой сервис, как «Yango Israel», с целью выполнения российских законов о доступе к данным. Таким образом, «Яндекс» должен предоставить данные всех пользователей, включая тех, кто находится за пределами РФ, Федеральной службе безопасности РФ.

Ранее российские власти накладывали штрафы на «Яндекс» за невыполнение этого закона, игнорируя утверждения компании о технической невозможности предоставления запрошенных данных. Кроме того, штрафы накладывались и на генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского за якобы нарушение российских законов о цензуре.

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