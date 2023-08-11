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Авторами блокирующего проекта выступают народные депутаты Юлия Тимошенко, Иван Крулько и Сергей Евтушок.

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Часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие, — подчеркнула Евгения Кравчук.

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Тоталитарный контроль в инфопространстве: власти рф хотят «национализировать» «Яндекс» перед президентскими выборами

12:58, 11 августа 2023
Кремль хочет иметь доступ к данным всех пользователей, даже тех, кто находится за рубежом.
Тоталитарный контроль в инфопространстве: власти рф хотят «национализировать» «Яндекс» перед президентскими выборами
Источник фото: InformNapalm
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Власти кремля пытаются национализировать «Яндекс», чтобы контролировать информационное пространство страны перед подготовкой к президентским выборам на 2024 год, – сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что российский интернет-гигант «Яндекс», возможно, пытался соблюдать нейтралитет между кремлем и своими зарубежными структурами, но сейчас видно, что власть рф имеет определенное влияние.

По мнению экспертов, кремль заставляет «Яндекс» продать или дистанцироваться от международных подразделений, включая такой сервис, как «Yango Israel», с целью выполнения российских законов о доступе к данным. Таким образом, «Яндекс» должен предоставить данные всех пользователей, включая тех, кто находится за пределами РФ, Федеральной службе безопасности РФ.

Ранее российские власти накладывали штрафы на «Яндекс» за невыполнение этого закона, игнорируя утверждения компании о технической невозможности предоставления запрошенных данных. Кроме того, штрафы накладывались и на генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского за якобы нарушение российских законов о цензуре.

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