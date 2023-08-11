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ГНС разъяснила, являются ли филиалы плательщиками экологического налога

20:57, 11 августа 2023
Плательщиками эконалога в случае осуществления выбросов стационарными источниками загрязнения, сбросов и размещения отходов филиалами, отделениями и другими обособленными подразделениями являются предприятия, в состав которых входят такие филиалы.
ГНС разъяснила, являются ли филиалы плательщиками экологического налога
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Государственная налоговая служба в Винницкой области разъяснила, являются ли плательщиками экологического налога филиалы.

В соответствии с п. 240.1 НКУ плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая исполняющих агентские ( представительские) функции в отношении таких нерезидентов или их учредителей, во время осуществления деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляются:

  • выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения;
  • сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
  • размещение отходов (кроме размещения отдельных видов (классов) отходов как вторичного сырья, размещаемых на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйствования).

Согласно ст. 55 ХКУ субъектами хозяйствования признаются участники хозяйственных отношений, осуществляющих хозяйственную деятельность, реализуя хозяйственную компетенцию (совокупность хозяйственных прав и обязанностей), имеют обособленное имущество и несут ответственность по своим обязательствам в пределах этого имущества, кроме случаев, предусмотренных законодательством .

В частности, субъектами хозяйствования являются хозяйственные организации – юридические лица, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Украины, государственные, коммунальные и другие предприятия, созданные в соответствии с ХКУ, а также другие юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в установленном законом порядке.

Вышеуказанные субъекты хозяйствования вправе открывать свои филиалы, представительства, другие обособленные подразделения без создания юридического лица.

Предприятие имеет право создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, однако такие обособленные подразделения не имеют статуса юридического лица и действуют на основе положения о них, утвержденного предприятием (ч. 4 ст. 64 ХКУ).

То есть плательщикам экологического налога не относятся филиалы, отделения и другие обособленные подразделения в связи с тем, что они не имеют статуса юридического лица.

Таким образом, плательщиками экологического налога при осуществлении выбросов стационарными источниками загрязнения, сбросов и размещения отходов филиалами, отделениями и другими обособленными подразделениями являются предприятия (учреждения, организации), в состав которых входят такие филиалы, отделения и другие обособленные подразделения.

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