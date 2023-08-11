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Депутаты предлагают закрепить порядок получения нетрудоспособными членами семьи судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение

В Раде зарегистрировали законопроект о закреплении порядка получения нетрудоспособными членами семьи судьи, получавшего пожизненное ежемесячное содержание, пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, в случае его смерти.

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Депутаты предлагают закрепить порядок получения нетрудоспособными членами семьи судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение

12:50, 11 августа 2023
В Раде зарегистрировали законопроект о закреплении порядка получения нетрудоспособными членами семьи судьи, получавшего пожизненное ежемесячное содержание, пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, в случае его смерти.
Депутаты предлагают закрепить порядок получения нетрудоспособными членами семьи судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменения в статью 142 Закона «О судоустройстве и статусе судей» о порядке получения членами семьи судьи, получавшего пожизненное ежемесячное содержание, пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, в случае его смерти.

Как отмечает автор проекта, народный депутат Геннадий Вацак, постановлением Правления Пенсионного фонда Украины № 3-1 от 25.01.2008 «Об утверждении Порядка представления документов для назначения (перерасчета) и выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке ежемесячного пожизненного денежного содержания территориальными органами Пенсионного фонда Украины» был утвержден соответствующий порядок, в п. 4.7, 4.8, п 4.13 которого была предусмотрена возможность подачи нетрудоспособными членами семьи умершего судьи соответствующих заявлений на получение пенсии по потере кормильца и пособия на погребение.

Вместе с тем, упомянутый порядок, в редакции от 20.03.2023, действующей в настоящее время, не содержит никаких пунктов по определению порядка получения нетрудоспособными членами семьи умершего судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, размер которых должен определяться с учетом суммы ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи.

Таким образом, поскольку у нетрудоспособных членов семьи умершего судьи фактически отсутствуют основания для обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Украины с заявлениями о получении пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, они вынуждены обращаться в суд за защитой своих прав.

Учитывая изложенное, данный проект Закона призван устранить наяву в законодательстве пробел с целью защиты законных прав нетрудоспособных граждан.

Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 142 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем дополнения статьи частью 6, в которой определять, что нетрудоспособные члены семьи умершего судьи в отставке имеют право при законных основаниях на назначение пенсии при потере кормильца. исходя из суммы назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке на день его смерти и процентном отношении, предусмотренном ст. 37 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV и пособие на погребение в размере двухмесячного ежемесячного пожизненного содержания, которое сложилось на момент смерти, в соответствии с требованиями ст. 36, 38, 53 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV.

Автор: Наталя Мамченко

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