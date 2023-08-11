В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая госслужащая-коллаборантка из Луганщины

Она поощряла подчиненных к активному сотрудничеству с представителями так называемой «лнр».

В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая госслужащая-коллаборантка из Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокурором доказано, что 40-летняя уроженка Луганской области до начала полномасштабного вторжения вооруженных сил рф в Украину работала специалистом в центре занятости одного из отделений Луганской области.

После захвата пгт. Меловое представителями НЗФ так называемой «лнр» и войсками рф она открыто выразила поддержку оккупантам.

«В апреле 2022 года, заверив представителей оккупационной администрации в своей преданности, обвиняемая была назначена на должность директора «объединенного отделения республиканского центра занятости самопровозглашенной «лнр» в Миловском районе», где и работает по настоящее время.

Также она поощряла подчиненных к активному сотрудничеству с представителями так называемой «лнр», — говорится в сообщении.

При принципиальной позиции прокуроров Святошинским районным судом города Киева коллаборант признана виновной в предъявленном обвинении и приговорена к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на 10 лет и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Дело слушалось в полном порядке специального судебного разбирательства.

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