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У Києві до 5 років позбавлення волі засуджено колишню держслужбовицю-колаборантку з Луганщини

16:57, 11 серпня 2023
Вона заохочувала підлеглих до активної співпраці з представниками так званої «лнр».
У Києві до 5 років позбавлення волі засуджено колишню держслужбовицю-колаборантку з Луганщини
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​​У Києві до 5 років позбавлення волі засуджено колишню держслужбовицю-колаборантку з Луганської області. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурором доведено, що 40-річна уродженка Луганської області до початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну працювала фахівцем у центрі зайнятості одного з відділень Луганської області.

Після захоплення смт. Мілове представниками НЗФ так званої «лнр» та військами рф вона відкрито висловила підтримку окупантам.

«У квітні 2022 року, запевнивши представників окупаційної адміністрації у своїй відданості, обвинувачена була призначена на посаду директора «об'єднаного відділення республіканського центру зайнятості самопроголошеної лнр у Міловському районі», де і працює по цей час.

Також вона заохочувала підлеглих до активної співпраці з представниками так званої «лнр», — йдеться у повідомленні.

За принципової позиції прокурорів Святошинським районним судом міста Києва колаборантку визнано винною у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на 10 років та з конфіскацією всього належного їй майна.

Справа слухалась в повному порядку спеціального судового розгляду.

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