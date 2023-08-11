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  1. В Україні

Компенсація за знищене житло: алгоритм подачі заяви

19:21, 11 серпня 2023
Українці можуть через Дію подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.
Компенсація за знищене житло: алгоритм подачі заяви
Зображення: freepik.com
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На початку серпня стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф.

Тепер українці можуть через Дію подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.

У Мінвідновлення пояснили, як податися:

  1. подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);
  2. після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку Дія.

Подати заяву зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя:

  • зруйнована через бойові дії після 24 лютого;
  • не підлягає відновленню;
  • розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій;
  • право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав.

Власник житла не має мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

 

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