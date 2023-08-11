Компенсація за знищене житло: алгоритм подачі заяви

Українці можуть через Дію подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.

Зображення: freepik.com

На початку серпня стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф.

Тепер українці можуть через Дію подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.

У Мінвідновлення пояснили, як податися:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане); після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку Дія.

Подати заяву зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя:

зруйнована через бойові дії після 24 лютого;

не підлягає відновленню;

розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій;

право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав.

Власник житла не має мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

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