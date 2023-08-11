Компенсация за уничтоженное жилье: алгоритм подачи заявления

Украинцы могут через Дію подать заявление о компенсации и получить жилищный сертификат для покупки нового жилья.

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В начале августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии рф.

Теперь украинцы могут через Дію подать заявление о компенсации и получить жилищный сертификат для покупки нового жилья.

В Минвосстановления объяснили, как податься:

представить информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано); после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой єВідновлення в приложении Дія.

Подать заявление смогут только единоличные владельцы жилья, чей дом:

разрушен из-за боевых действий после 24 февраля;

не подлежит восстановлению;

расположен на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий;

право собственности на него есть в Государственном реестре вещных прав.

Владелец жилья не должен иметь судимость за преступления против основ национальной безопасности.

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