Компенсация за уничтоженное жилье: алгоритм подачи заявления

В начале августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии рф.
Теперь украинцы могут через Дію подать заявление о компенсации и получить жилищный сертификат для покупки нового жилья.
В Минвосстановления объяснили, как податься:
- представить информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);
- после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой єВідновлення в приложении Дія.
Подать заявление смогут только единоличные владельцы жилья, чей дом:
- разрушен из-за боевых действий после 24 февраля;
- не подлежит восстановлению;
- расположен на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий;
- право собственности на него есть в Государственном реестре вещных прав.
Владелец жилья не должен иметь судимость за преступления против основ национальной безопасности.
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