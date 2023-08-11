Совет Бизнес-омбудсмен наконец-то интегрировали в украинское законодательство

Бизнес-омбудсмен — это институция, которая помогает бизнесу в досудебном порядке «отражать» необоснованные претензии контролирующих органов.

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В Украине интегрировали в законодательство очень важный орган по защите интересов предприятий от злоупотреблений чиновников. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Как отметил парламентарий, Бизнес-омбудсмен, как институция, был создан в Украине в 2014 году для защиты интересов бизнеса в отношениях с государственными контролирующими органами. Обеспечивать финансирование Совета Бизнес-омбудсмена взялись международные доноры – 13 западных стран и Евросоюз. Распорядителем мультидонорского счета является ЕБРР.

Дмитрий Кисилевский пояснил, что условием финансирования этой институции было законодательное урегулирование ее статуса.

«Часть работы правительство сделало, приняв постановление КМУ еще в 2014 году. А вот добиться принятия закона ни одно правительство с тех пор так и не смогло. Было немало попыток – и от правительства, и от депутатов, но они проваливались. Теперь задача-минимум выполнена. Соответственно, есть больше шансов на продолжение работы Бизнес-омбудсмена», — отметил Дмитрий Кисилевский.

Бизнес-омбудсмен — это институция, которая помогает бизнесу в досудебном порядке «отражать» необоснованные претензии контролирующих органов, объяснил Кисилевский.

«Это команда квалифицированных юристов. Для бизнеса их работа бесплатна», – подчеркнул парламентарий.

По информации заместителя главы Комитета по вопросам экономического развития, по состоянию на начало 2023 года было рассмотрено 10 968 жалоб, из них успешно урегулировано 58%. Во втором квартале 2023 года 70% жалоб к Бизнес-омбудсмену касались работы налоговой, примерно 9% – правоохранительных органов, 6% – таможни.

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