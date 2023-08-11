Начальника одного из ТЦК Одесской области оштрафовали за махинации с зарплатой

Военкома ТЦК из Одесской области получал зарплату сразу за четыре руководящие должности в жилищно-сервисных центрах.

Источник фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Начальнику одного из районных ТЦК в Одесской области вручили четыре протокола о коррупции, – сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, фигурант, кроме основного места работы, занимал руководящие должности в четырех жилищно-сервисных центрах. Там он незаконно получал дополнительную заработную плату. За почти два года махинаций нарушителю было начислено почти 210 тысяч гривен дополнительного дохода.

Согласно ч. 1 ст. 172-4 – нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 5100 до 8500 гривен с конфискацией полученного дохода.

Протоколы об административных правонарушениях направлены в Овидиопольский районный суд Одесской области.

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