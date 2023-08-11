Начальника одного з ТЦК Одещини оштрафували за махінації із зарплатою

Військкома ТЦК з Одещини отримував зарплатню одразу за чотири керівні посади у житлово-сервісних центрах.

Джерело фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

Начальнику одного з районних ТЦК на Одещині вручили чотири протоколи про корупцію, – повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

За даними правоохоронців, фігурант, окрім основного місця роботи, займав керівні посади у чотирьох житлово-сервісних центрах. Там він незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тисяч гривень додаткового доходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 – порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.

Протоколи про адміністративні правопорушення скеровані до Овідіопольського районного суду Одеської області.

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