«Крок до руйнування стереотипу «б’є – значить любить», - у «Слузі народу» прокоментували законопроект про скасування заборони на розірвання шлюбу під час вагітності

Часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо «примирення». Тому ми пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство, — наголосила Євгенія Кравчук.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 серпня парламент прийняв за основу законопроект 5492, за яким жінці чи чоловіку дозволять пред’являти позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Відповідні зміни до Сімейного кодексу прокоментувала заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

«Парламент зробив важливий крок до руйнування стереотипу «б’є – значить любить», ухваливши у першому читанні законопроект №5492, який передбачає внесення певних змін до Сімейного кодексу України.

У нас за законодавством у випадку домашнього насильства, якщо жінка хоче розлучитися під час вагітності або коли ще не минув рік від народження дитини, суд застосовує практику примирення, тобто пропонує іти ще подумати. І, може, чоловік передумає бити дружину й життя налагодиться. Насправді це суперечить усім базовим правам людини, Конвенції захисту прав людини, європейському законодавству», — підкреслила депутат.

Вона додала, що укладання шлюбу – це справа добровільна і розірвання його теж має бути добровільним.

«На жаль, дуже часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо «примирення». Тому ми в ухваленому законопроєкті пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство. Не можна нехтувати основоположними правами й добровільністю», — наголосила Євгенія Кравчук.

За її словами, відповідна законодавча ініціатива висувається в межах програми протидії домашньому насильству та виконання Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, законопроектом №5492 пропонується:

1) виключити частини 2, 3, 4 статті 110 Сімейного кодексу, які регулюють питання неможливості пред’явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини;

2) доповнити статтю 111 Сімейного кодексу частиною другою, яка передбачатиме, що у випадку коли причиною розірвання шлюбу є ознаки вчинення домашнього насильства, незалежно від результатів розгляду цивільних, кримінальних чи адміністративних справ щодо домашнього насильства, заходи щодо примирення подружжя судом не застосовуються.

Автор: Наталя Мамченко

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