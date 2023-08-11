В Україні вдосконалений та завершений інститут підсанкційних осіб, – Данило Гетманцев

Парламент підтримав зміни до Податкового кодексу щодо застосування санкцій.

Джерело фото: Верховна Рада України

Український парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт, що стосується податкових наслідків для підсанкційних осіб, — повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише пресслужба Верховної Ради України.

Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) №6529 встановлює нерозповсюдження санкцій на сплату податків, зборів, ЄСВ та погашення податкового боргу.

«В Україні діяльність підсанкційних осіб, з одного боку, заблокована, а з іншого боку – вони не мали певних негативних податкових наслідків щодо себе та своєї діяльності. Верховна Рада ухваленим законопроєктом виправила цю прогалину, і тепер такі суб’єкти не зможуть перебувати на спрощеній системі оподаткування. Зараз ми маємо повністю вдосконалений та завершений інститут підсанкційних осіб», – зазначив Гетманцев.

За словами глави Комітет, наступне важливе рішення стосується оподаткування онлайн-казино.

«У нашому законодавстві була прогалина, що не дозволяла онлайн-казино не сплачувати податок на обіг, хоча всі інші оператори азартних ігор його сплачували. Ухвалення законопроєкту №8176 усуває цю прогалину і вводить податок з обігу онлайн-казино. Це принесе до бюджету додатково щонайменше 1,5 млрд грн на рік», — наголосив політик.

Він зазначив, що ще одне рішення, яке дозволить наповнити державний бюджет, стосується усунення схеми з реалізації підакцизних товарів через duty-free.

«Це магазини, що розташовуються на митному кордоні України. Ухваленим у другому читанні законопроєктом №9315 ми заборонили вітчизняним товаровиробникам виготовляти тютюнові вироби для реалізації через систему duty-free, бо ми знаємо, що вони під час перевірок видавали нелегальні цигарки за ті, що призначаються для duty-free», – пояснив народний депутат.

Він додав, що ця тіньова схема зруйнована, а держбюджет отримує ще одне важливе джерело для наповнення.

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