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Рада законодавчо розділила культурні та соціальні заклади й послуги

12:15, 11 серпня 2023
Парламент прийняв закон, який забезпечує необхідний рівень надання послуг населенню у сфері культури.
Рада законодавчо розділила культурні та соціальні заклади й послуги
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Верховна Рада прийняла закон, який забезпечує необхідний рівень надання послуг населенню у сфері культури. Про це повідомляє портал ВР.

Проект закону «Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» щодо соціальних нормативів у сфері культури” (реєстр. № 8395)  коригує чинне законодавство у бік спрощення роботи органів місцевого самоврядування та унормування державних соціальних стандартів.

Законом визначається перелік основних соціальних нормативів у сфері культури, до яких, зокрема, включено: мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами згідно Закону про культуру; нормативи забезпечення населення закладами культури та закладами освіти сфери культури, що надають доступ до базового набору культурних послуг.

Також, внаслідок прийнятого закону буде розділено поняття «соціально-культурні послуги/заклади» на «соціальні» та «культурні».

Із вступом в дію, закон забезпечить громади необхідною кількістю послуг та закладів у сфері культури та матиме позитивні наслідки для працівників закладів культури та органів місцевого самоврядування.

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