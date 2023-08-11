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До Реєстру корупціонерів будуть включати не всіх порушників, а НАЗК отримає право займатися нормотворчістю у сфері адмінправопорушень

Верховна Рада схвалила зміни щодо відповідальності чиновників за прострочення подання електронної декларації.

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До Реєстру корупціонерів будуть включати не всіх порушників, а НАЗК отримає право займатися нормотворчістю у сфері адмінправопорушень

12:01, 11 серпня 2023
Верховна Рада схвалила зміни щодо відповідальності чиновників за прострочення подання електронної декларації.
До Реєстру корупціонерів будуть включати не всіх порушників, а НАЗК отримає право займатися нормотворчістю у сфері адмінправопорушень
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 9587-д, яким пропонується карати чиновників, депутатів та різних посадовців за несвоєчасне подання електронних декларацій в автоматичному режимі. За задумом авторів, порушення фіксується в автоматичному режимі за допомогою засобів реєстру (стосовно ч. 1 ст. 172-6 КУпАП), протокол не складається та розгляд справи відбувається без участі прокурора і присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Відповідно, НАЗК отримає повноваження на винесення постанов у справах про адмінправопорушення без складання протоколу про правопорушення за статтею 172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю).

А з самої статті 172-6, яка встановлює відповідальність за несвоєчасне подання декларації, викреслюють умову «без поважних причин».

Тобто, відповідальність за нею буде наставати, незалежно від того, чи були у суб’єкта декларування поважні підстави подати електронну декларацію із запізненням, чи ні.

Також цей законопроект передбачає, що НАЗК отримає право створювати законодавство у сфері адміністративної відповідальності.

Так, зміни до КпАП передбачають, що законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів НАЗК в частині окремих процесуальних порядків щодо автоматизованого розгляду справ, накладення стягнень та оброблення та обліку адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статті 172-6 цього Кодексу за несвоєчасне подання декларації, зафіксоване в автоматичному режимі.

Ще однією новелою є те, що до Реєстру корупціонерів не будуть включати відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, якщо йдеться про справи про адміністративне правопорушення пов’язане із несвоєчасним поданням декларації. Відповідні зміни передбачені до статті 59 Закону «Про запобігання корупції».

Хоча автори й стверджують, що така інформація не буде вноситися лише за умови сплати штрафу, зі змін така умова прямо не випливає.

Крім того, обмежити строк зберігання відомостей в Реєстрі корупціонерів.

Він становитиме щодо:

  • відомостей про притягнення до дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – 1 рік;
  • відомостей про накладення адміністративного стягнення на фізичну особу за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення – 1 рік;
  • відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – до погашення або зняття судимості з особи, але не менше 5 років;
  • відомостей про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення – 5 років.

Після завершення цих строків відомості про особу підлягають виключенню з Реєстру корупціонерів.

Автор: Наталя Мамченко

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