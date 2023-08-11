В Реестр коррупционеров будут включать не всех нарушителей, а НАПК получит право заниматься нормотворчеством в сфере админправонарушений

Верховная Рада одобрила изменения в ответственности чиновников за просрочку представления электронной декларации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9587-д, которым предлагается наказывать чиновников, депутатов и разных должностных лиц за несвоевременную подачу электронных деклараций в автоматическом режиме. По замыслу авторов, нарушение фиксируется в автоматическом режиме с помощью средств реестра (относительно ч. 1 ст. 172-6 КУоАП), протокол не составляется и рассмотрение дела проходит без участия прокурора и присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Соответственно, НАПК получит полномочия на вынесение постановлений по делам об админправонарушении без составления протокола о правонарушениях по статье 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля).

А из самой статьи 172-6, устанавливающей ответственность за несвоевременное представление декларации, вычеркивают условие «без уважительных причин».

То есть, ответственность за ней будет наступать, независимо от того, были ли у субъекта декларирования уважительные основания подать электронную декларацию с опозданием или нет.

Также этот законопроект предусматривает, что НАПК получит право создавать законодательство в сфере административной ответственности.

Так, изменения в КоАП предусматривают, что законодательство Украины об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и других законов Украины, а также принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов НАПК в части отдельных процессуальных порядков по автоматизированному рассмотрению дел, наложению взысканий и обработке и учету административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 172-6 настоящего Кодекса за несвоевременное представление декларации, зафиксированное в автоматическом режиме.

Еще одной новеллой является то, что в Реестр коррупционеров не будут включать сведения о физических лицах, которые привлечены к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, если речь идет об делах об административном правонарушении, связанном с несвоевременным представлением декларации. Соответствующие изменения предусмотрены статьей 59 Закона «О предотвращении коррупции».

Хотя авторы утверждают, что такая информация не будет вноситься только при условии уплаты штрафа, из изменений такое условие прямо не следует.

Кроме того, ограничить срок хранения сведений в Реестре коррупционеров.

Он будет составлять относительно:

сведений о привлечении к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;

сведений о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;

сведений о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – к погашению или снятию судимости с лица, но не менее 5 лет;

сведений о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

По истечении этих сроков сведения о лице подлежат исключению из Реестра коррупционеров.

Автор: Наталья Мамченко

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