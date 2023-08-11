Сколько в 2023 году налога на Google уплатил Onlyfans

В целом по результатам декларирования за ІІ квартал 2023 года лицами-нерезидентами-плательщиками налога задекларировано €13,0 млн и $39,4 млн.

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Onlyfans в 2023 году уплатил 928 200,11 тыс. долларов США налога на Google. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Как он отметил, в целом по результатам декларирования за ІІ квартал 2023 года лицами-нерезидентами-плательщиками налога задекларировано 13,0 млн евро и 39,4 млн дол. США или 1,9 млрд гривен, что на уровне I квартала 2023 года.

«По состоянию на 01.08.2023 зарегистрировано 94 плательщика.

Наибольшие суммы уплачены компаниями по результатам декларирования ІІ квартала 2023 года GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE COMMERCE LIMITED, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, VALVE CORPORATION, EBAY MARKETPLACES GMBH, FENIX INTERNATIONAL LIMITED», - сообщил он и добавил, что в 2023 году плательщики-нерезиденты уплатили 5,75 млрд грн налога добавленную стоимость.

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