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Апелляционный суд отменил приговор судьи Воловецкого райсуда Софилканыч по делу об изнасиловании 14-летней девушки в Закарпатье

16:21, 11 августа 2023
Закарпатский суд решил направить резонансное дело обратно на рассмотрение суда первой инстанции.
Апелляционный суд отменил приговор судьи Воловецкого райсуда Софилканыч по делу об изнасиловании 14-летней девушки в Закарпатье
Фото: 24tv.ua
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Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор судьи Воловецкого районного суда Оксаны Софилканыч по делу о трех подростках, изнасиловавших 14-летнюю девушку, а дело передал на рассмотрение суда первой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

«В связи с существенными нарушениями прав как несовершеннолетней потерпевшей, так и несовершеннолетних обвиняемых, которые в соответствии с нормами УПК Украины, не могут быть устранены апелляционным судом, по результатам рассмотрения дела коллегией судей Закарпатского апелляционного суда принято решение об отмене приговора местного суда и назначение нового рассмотрения уголовного производства в суде первой инстанции в другом составе.

Полный текст судебного решения будет провозглашен 16 августа 2023», — говорится в сообщении.

Как сообщает Офис Генпрокурора, в апелляции прокуроры настаивали на том, что приговор нужно отменить, ведь наказание «мягкое». Также прокуроры требовали удовлетворить в полном объеме иск о возмещении потерпевшего морального ущерба – это 450 тысяч гривен.

Известно, что 16 марта 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в отношении трех подростков по делу об изнасиловании 14-летней девушки. Подросткам назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от наказания с испытательным сроком на 2 года. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей на сумму 450 тысяч гривен и взыскал в ее пользу 180 тысяч гривен.

Ранее Офис Генпрокурора сообщил, что обжалует приговор по резонансному делу по изнасилованию несовершеннолетнего. Дело находится на личном контроле у омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Добавим, что Воловецкий райсуд объяснил свое решение относительно трех молодых людей, совершивших сексуальное насилие. Как отметил суд, мера наказания была предложена стороной обвинения и поддержана потерпевшей в присутствии адвоката, которая не сочла необходимым применять в отношении несовершеннолетних обвиняемых меру наказания, связанную с реальным лишением свободы.

Также Высший совет правосудия отреагировал на резонанс вокруг результатов рассмотрения Воловецким районным судом Закарпатской области дела о насилии трех молодых людей в отношении несовершеннолетнего. Там отметили, что жалобы о совершении судьей Воловецкого райсуда Закарпатской области Софилканыч дисциплинарного проступка и его уведомления о вмешательстве будут объективно проверены.

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