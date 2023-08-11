В «Киевзеленстрое» проводят обыски: что известно

Следователи Главного управления Нацполиции Украины в очередной раз проводят обыски в КО «Киевзеленстрой».

Источник фото: Киевзеленстрой

Сотрудники следственного управления ГУ Национальной полиции в г. Киеве проводят обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой», – сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что работники «Киевзеленстрой» предоставляют все необходимые имеющиеся документы и всячески способствуют полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке.

«В служебных помещениях «Киевзеленстроя» проходят обыски: работники коммунального объединения способствуют следствию», – говорится в сообщении.

Ранее обыски в КО «Киевзеленстрой» проводились относительно деятельности поставщиков большегрузной техники, отмечают в КГГА.

Напомним, что Виталий Кличко уволил гендиректора «Киевзеленстроя» Алексея Короля.

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