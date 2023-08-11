У «Київзеленбуді» проводять обшуки: що відомо

Слідчі Головного управління Нацполіції України вкотре проводять обшуки в КО «Київзеленбуд».

Джерело фото: Київзеленбуд

Співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві проводять обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд», – повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що працівники «Київзеленбуду» надають всі необхідні наявні документи та всіляко сприяють повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

«У службових приміщеннях «Київзеленбуд» проходять обшуки: працівники комунального об’єднання сприяють слідству», – йдеться у повідомленні.

Раніше обшуки в КО «Київзеленбуд» проводилися щодо діяльності постачальників великовантажної техніки, зазначають у КМДА.

Нагадаємо, що Віталій Кличко звільнив гендиректора «Київзеленбуда» Олексія Короля.

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