Яка ситуація з модернізацією шкільних їдалень та реалізацією проєкту будівництва фабрик-кухонь

Очікується, що Фабрика-кухня в Бучі запрацює зі стартом нового навчального року.

Джерело фото: mtu.gov.ua

В Україні обговорили модернізацію шкільних їдалень та реалізацію проєкту будівництва фабрик-кухонь. Як розповіли у Міністерстві відновення, проєктантам вже запропонували посібник для врахування всіх будівельних норм та вимог моделей харчування при проєктуванні нових харчоблоків, а пілотний об’єкт фабрик-кухонь уже будується в Бучі.

У Міністерсві розраховують, що ця Фабрика-кухня запрацює зі стартом нового навчального року.

«Завдання Мінвідновлення — створити нормативні та інфраструктурні умови для оновлення харчоблоків в школах та дитячих садочках. Вже запропонували проєктантам посібник для врахування всіх будівельних норм та вимог моделей харчування при проєктуванні нових харчоблоків.

Цей інструмент уже є в громад і багато з них успішно ним користуються. Ми ж зі своєї сторони працюємо над посиленням інституційної спроможності громад, яка б дозволила їм ефективно використовувати такі інструменти.

Інший напрямок роботи — сприяння розвитку проєкту фабрик-кухонь. Пілотний об’єкт уже будуємо в Бучі. Розраховуємо, що ця фабрика-кухня запрацює зі стартом нового навчального року», — прокоментувала Олександра Азархіна, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Під час зустрічі сторони відвідали школи та дитсадки Петропавлівської Борщагівки, Білогородки, а також ознайомилась з ходом будівництва фабрики-кухні в Бучі.

Така фабрика-кухня зможе охопити понад 7,5 тисяч дітей. Очікується, що споживачами продукції нової Фабрики-кухні буде 31 школа Бучі та населених пунктів Бучанської, Немішаївської, Бородянської громад Київської області.

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