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Какова ситуация с модернизацией школьных столовых и реализацией проекта строительства фабрик-кухонь

14:50, 11 августа 2023
Ожидается, что Фабрика-кухня в Буче заработает со стартом нового учебного года.
Какова ситуация с модернизацией школьных столовых и реализацией проекта строительства фабрик-кухонь
Источник фото: mtu.gov.ua
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В Украине обсудили модернизацию школьных столовых и реализацию проекта строительства фабрик-кухонь. Как рассказали в Министерстве восстановления, проектантам уже предложили руководство для учета всех строительных норм и требований моделей питания при проектировании новых пищеблоков, а пилотный объект фабрик-кухонь уже строится в Буче.

В Министерстве рассчитывают, что эта фабрика-кухня заработает со стартом нового учебного года.

«Задача Минвосстановления – создать нормативные и инфраструктурные условия для обновления пищеблоков в школах и детских садах. Уже предложили проектантам руководство для учета всех строительных норм и требований моделей питания при проектировании новых пищеблоков.

Этот инструмент уже есть у общин и многие из них успешно им пользуются. Мы же со своей стороны работаем над усилением институциональной способности общин, которая бы позволила им эффективно использовать такие инструменты.

Другое направление работы – содействие развитию проекта фабрик-кухонь. Пилотный объект уже строим в Буче. Мы рассчитываем, что эта фабрика-кухня заработает со стартом нового учебного года», – прокомментировала Александра Азархина, заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Во время встречи стороны посетили школы и детсады Петропавловской Борщаговки, Белогородки, а также ознакомилась с ходом строительства фабрики-кухни в Буче.

Такая фабрика-кухня сможет охватить более 7,5 тысяч детей. Ожидается, что потребителями продукции новой Фабрики-кухни будет 31 школа Бучи и населенных пунктов Бучанской, Немишаевской, Бородянской общин Киевской области.

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