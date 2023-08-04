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Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

Премії працівників апаратів судів можуть зрости до 40% у другій половині 2023 року – ДСА

Для підвищення рівня стимулюючих виплат необхідно 548,8 млн. гривень

Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду у справі про відшкодування МТСБУ шкоди замість ліквідованого страховика

МТСБУ лише гарантує отримання відшкодування потерпілим та не може відповідати за прострочення виконання зобов`язань з виплати страховиком страхового відшкодування за договорами страхування, - ВП ВС.

ВП ВС визначила, що обов’язковою умовою при вирішенні питання перереєстрації права власності на іпотечну нерухомість є наявність доказів отримання боржником письмової вимоги банку

Також Велика Палата зробила висновок щодо застосування закону про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

  1. В Україні

Віталій Кличко звільнив гендиректора «Київзеленбуда» Олексія Короля

09:35, 4 серпня 2023
Мер Києва підписав розпорядження про звільнення генерального директора КО «Київзеленбуд».
Віталій Кличко звільнив гендиректора «Київзеленбуда» Олексія Короля
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Мер Києва Віталій Кличко звільнив генерального директора Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» Олексія Короля. Відповідне розпорядження з’явилось на офіційному сайті КМДА.

 «Звільнити Короля Олексія Валентиновича з посади генерального директора Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 31 липня 2023 року за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України)», - йдеться у тексті розпорядження.

У документі також зазначається, що виконувати обов’язки гендиректора буде перший заступник Вікторія Середіна.

Раніше ми писали, що у КО «Київзеленбуд» проводилися обшуки.

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