Віталій Кличко звільнив гендиректора «Київзеленбуда» Олексія Короля

Мер Києва підписав розпорядження про звільнення генерального директора КО «Київзеленбуд».

Мер Києва Віталій Кличко звільнив генерального директора Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» Олексія Короля. Відповідне розпорядження з’явилось на офіційному сайті КМДА.

«Звільнити Короля Олексія Валентиновича з посади генерального директора Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 31 липня 2023 року за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України)», - йдеться у тексті розпорядження.

У документі також зазначається, що виконувати обов’язки гендиректора буде перший заступник Вікторія Середіна.

Раніше ми писали, що у КО «Київзеленбуд» проводилися обшуки.

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